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Может ли власть навязать религию?


Добавлено: 01 фев 2018 в 11:24, Категория: Политика
Может ли власть навязать религию?

Православное христианство нередко объявляют религией, навязанной сверху. Мол, в Византии её насадил император Константин, на Руси – князь Владимир. Складывается впечатление, что распространение веры зависит от исторической случайности, от прихоти одного человека. Приди в голову верховного правителя иная идея, встань он поутру с другой ноги, были бы мы сейчас несторианами, или огнепоклонниками, или служителями тотемического культа…

Трудно согласиться с такой линейной трактовкой вопроса, касающегося самых сокровенных глубин человеческой души. Невозможно по приказу свыше помыкать верой людей. Всякая искусственно придуманная, не находящая отклика в душах религия будет быстро отвергнута. Не зря говорится в Деяниях Апостолов: «если предприятие… от человеков, то оно разрушится; а если от Бога, то вы не можете разрушить его». История многократно подтверждает эту истину.

Хрестоматийный пример приключился ещё в глубокой древности. За четырнадцать веков до Рождества Христова в Египте правил Аменхотеп Четвёртый, который задумал заменить традиционное египетское многобожие на культ бога солнца Атона. По приказу властителя началось строительство храмов Атона, возведена новая столица, названная в честь нового верховного божества – Ахетатон, и даже сам фараон сменил имя на Эхнатон. Семнадцать лет шло усиленное насаждение нового культа, что подтверждают широко распространившиеся изображения солнца и многочисленные картуши с печатью Атона, относящиеся к середине 14 века до н. э. Но уже через два года после смерти фараона-новатора в Египте было разрешено почитание прежних божеств, а через шесть – египтяне начали рушить храмы Атона-солнца. Даже наследник престола, наречённый предком-революционером в честь бога солнца Тутанхатоном, предпочёл выбрать более близкое народу имя. Поэтому нам он известен как Тутанхамон. Так полным провалом закончилась попытка навязать египтянам религию сверху.

О том, что императоры были бессильны управлять духом народа, и были успешны лишь тогда, когда сами следовали за духовными настроениями масс, свидетельствует и пример, относящийся к эпохе Феодосия Великого, византийского святого, чья память совершается 24 января. Святой Феодосий – аскет, подвижник, киновиарх (возглавитель) всех палестинских монастырей – достиг особенного авторитета среди верующих к концу пятого века по Рождеству Христову. В это время Византией правил император Анастасий, отошедший от Православия в пользу монофизитства. (Монофизиты отрицали человеческую природу Христа, признавая лишь божественную. Но в таком случае, крестная жертва Спасителя теряла бы цену, поскольку, не будучи Человеком, Он не мог испытывать человеческие страдания, страх смерти и боль. Тем не менее, монофизитство широко распространилось в азиатской части империи).

Анастасий начал гонения на православных, отдавая монофизитам церкви и закрывая православные монастыри. Лидеры палестинских монашеских общин Феодосий Великий и Савва Преосвященный бесстрашно обличали императора-отступника, указывая на то, что он нарушает каноны Четвёртого Вселенского Собора. За «неуважение к государю» преподобный Феодосий был брошен в темницу. Император-монофизит не сделал снисхождения даже к возрасту старца, которому исполнилось в заточении девяносто лет. Но святой принял заключение как ещё один подвиг за истинную веру, пережил своего гонителя и в конце концов вышел на волю, встреченный восторгом своих духовных чад. Со смертью Анастасия Православие в Византии опять восторжествовало.

В той же Византийской империи делались неоднократные попытки трансформировать религию сверху. Например, после Константина Великого правил Юлиан Отступник, стремившийся вернуться к языческим богам. Были также императоры, намеревавшиеся склонить народ империи к разнообразным ересям: арианству, монофизитству, иконоборчеству. Делали они это то льстиво, раздавая дары и пропагандируя новую веру, то очень жестоко, безжалостно расправляясь с инакомыслящими. Но большинство византийцев стойко хранили Православие, невзирая на льготы и на гонения.

При этом вождями сопротивления, столпами веры оказывались не военные лидеры, опиравшиеся на силу армии, не финансовые тузы и чиновники, а неимущие аскеты и молитвенники, монахи из пустынь и братских монастырей, подобные Феодосию Великому. Его житие ещё раз подтверждает, что в области веры бессильны силы мира сего, бессильны власть, оружие и деньги, а всё решает только сила духа.

Григорий Глушенков

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По материалам: kolokolrussia

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