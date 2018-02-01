На Луганщине здание администрации «минировали» из ОРДЛО

Сегодня в 14:00 в Рубежанское отделение полиции поступило сообщение о заминировании здания городского совета, однако через час выяснилось, что вызов был ложным.

Заместитель начальника Рубежанского отделеня полиции ГУ Нацполиции в Луганской области Антон Потурайко сообщил: «К делу сразу же привлекли службы ГСЧС и специалистов-саперов. Они быстро проверили все и ничего не обнаружили. В полицию звонила женщина. Мы предполагаем, что ее голос был записан на диктофон. Звонок был с той территории».

Местных СМИ, сообщил «минирование» произошло после приезда в Рубежное народных депутатов Дунаева, Иоффе и Бойко.

В СМИ добавили: «Они приехали в город, чтобы поблагодарить ветеранов и поздравить их с 75-й годовщиной освобождения города от немецких захватчиков. В здании горсовета они планировали провести чаепитие с ветеранами».