На Троих - 4 сезон, 5 серия (31.01.2018)

Добавлено: 01 фев 2018 в 12:08 ,

Новый сериал-фильм На Троих 4 сезон 5 серия 31 января. Почему ГАИшник решил жениться на нарушительнице закона? Батюшка отмолил все грехи коррумпированных таможенников после обыска. Как жена и теща выпытали все финансовые тайны у Саши? Первое в мире женское Спа-СТО. Опасные последствия фокусов в баре. Борьба за место натурщицы у учителя ИЗО. Последствия реформы медицины: какое оно, лечение по инструкции. Зажигательные шутки и забавные истории, которые подсказывает сама жизнь. Персонажи юмористического скетч-шоу На троих хорошо знакомы зрителям – это обычные врачи, гаишники, полицейские, офисный «планктон».





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