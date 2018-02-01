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На выход


Добавлено: 01 фев 2018 в 11:28, Категория: Политика
На выход

Есть известная фраза Бжезинского: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 миллиардов долларов, принадлежащих ваше элите, лежат у нас в банках, вы еще разберитесь, ваша эта элита или наша!»

Фраза эта замечательная, но у нее есть одно слабое место, которое я сейчас попытаюсь разобрать. Суть его очень проста. Элита – это группа, которая влияет на принципиальные решения, определяющие жизнь общества. И в этом смысле в элиту входят и богатые люди, и высокопоставленное чиновники, и «властители дум» (например, редактора крупных СМИ) и так далее. Но есть одна тонкость.

Давайте вспомним российскую ситуацию. У нас было много вице-премьеров или, скажем, министров финансов. Многие из них запомнились народу после того, как оставили свой пост?

Или еще вариант, как сказал мне один мой знакомый: «Посмотри на этот техцентр, им руководят аж три бывших генерала».

В случае США (или Западной Европы) ситуация похожая: всем казалось, что нет в Голливуде более могущественного продюсера, чем «великий и ужасный» Харви Вайнштейн. И вдруг, кто-то щелкнул пальцами и … Где «великий и ужасный»?

Ну, и то, как быстро практически все СМИ распространяют одну и ту же, причем лживую, информацию, говорит о том, что где-то есть какой-то «центр», который определяет, что такое «хорошо» и что такое «плохо». А. соответственно, «властители дум», как и некоторые чиновники, не совсем настоящая элита, а, скорее, высокопоставленная обслуга.

Отметим, что иногда такие центры видны невооруженным взглядом. Например, Бильдельбергский клуб. Хотя и там есть довольно много высокопоставленной обслуги, но она имеет право обсуждать важные вопросы. Хотя, все-таки, Бильдельбергский клуб это это, скорее, координационный центр, то есть материалы для него все-таки кто-то готовит и кто-то утверждает. Дальше я сошлюсь на «Лестницу в небо», в которой подробно объясняется, кто реально входит в элиту – большая тайна, причем не потому, что кем-то запрещено это обсуждать, а потому, что те, кто это понимает, очень не склонны своим знанием делиться. Ибо оно само по себе позволяет повышать свой социальный статус.

Но сейчас я про другое.

Как написано в «Лестнице…», настоящая элита всегда построена по рода-племенному принципу. То есть войти в нее можно (за исключением крайне редких моментов, один из которых, кстати, сейчас предстоит нашей стране) только через рождение в правильной семье или через брак, причем в случае расторжения последнего можно и вылететь (кто сказал Шамалов?). А вот выйти из элиты почти невозможно, тут нужно очень постараться. Достаточно посмотреть, сколько вышло диссидентов из детей высокопоставленных партийных работников. Причем они-то как раз почему-то не страдали, а просто тихо отъезжали на ПМЖ (если было такое желание). Некоторые, впрочем, и возвращались обратно во Власть (особенно это хорошо видно на примере «детей-цветов» образца 1968 года в США и Западной Европе).

И по этой причине, за редкими исключениями (патологии бывают всегда с некоторой вероятностью), настоящие представители элиты не бывают клептоманами, которые тащат всё, до чего могут дотянуться. Это, собственно, один из внутренних опорных признаков принадлежности к настоящей элите: равнодушие к деньгам. Причем и когда они есть, и когда их особо нет. Настоящую элиту эта часть жизни волнует мало, поскольку они понимают, что если понадобится, то они получат столько, сколько нужно. Они — про Власть. А Власть всегда влечет за собой деньги. Но не наоборот, примеров тому тьма.

Так вот, судя по тому, с какой интенсивностью наши олигархи и чиновники «хомячат» то, до чего только могут дотянуться, можно сделать вывод, что они – не элита. Они ее только изображают, сами при этом понимая, что в любую минуту может прийти некий серьезный дядя и показать на выход. И при этом есть шанс сохранить только то, что ты уже утащил. Потому что обратно входа не будет.

Именно по этой причине я с большим интересом смотрю на многих наших прихватизаторов. И на тех, которых сегодня активничают на Западе, и на тех, которые еще при делах здесь. И чем больше смотрю (особенно это хорошо видно по тем, которые «там»), тем больше мне кажется, что это не реальные представители элиты, а скорее марионетки, которых кто-то дергает за ниточки. И стоит начать играть не по правилам, как лишился и места, и большей части нахомяченных денег.

Вопрос. А есть ли у нас вообще элита в стране? Ответ: да, конечно есть, Сравните Лужкова и Шаймиева. Какова сегодня политическая роль Лужкова или, прости Господи, Батуриной? Вот они – не элита. А Шаймиев – как раз элита, пусть и региональная. И ненависть к Путину, во многом, связана как раз с тем, что, будучи призванным как наемный менеджер, он постепенно перешел в разряд реальной элиты страны, его нельзя просто уволить, это будет вселенская катастрофа. Нет, он может уйти со своего поста, но при этом он останется. В отличие от многих других персонажей. Кстати, тот же Волошин тоже остался, пока, во всяком случае. Хотя постов у него и нет.

Так вот, проблема тех, кто попадет в списки Вашингтона в том, что большая их часть не элита, они своим положением и своими деньгами обязаны тому самому Вашингтону (не будем вдаваться в детали, кто-то и сейчас там сидит). И сколько на них не дави, они политические решения (типа снятия Путина) принять не могут. Потому и было принято решение их убрать и деньги «их» отобрать. Кавычки – потому что стали они олигархами по воле Вашингтона и деньги эти, реально, принадлежат Вашингтону. И если правила игры меняются, то негодных игроков нужно с доски убрать.

Возвращаясь к цитате из Бжезинского. Правильная ее интерпретация такая: мы посадили вам в качестве элиты своих людей и не надейтесь, что они будут защищать интересы вашей страны. А реальность состоит в том, что внутри этой, фиктивной элиты, все-таки, выросла элита наша, национальная. К ней можно предъявить массу претензий, но я, все-таки, рекомендую посмотреть, как она будет себя вести, когда установленные «старой элитой» по указке Вашингтона «правила игры» будут меняться. Может оказаться, что они выглядят несколько получше того образа, который создается сегодня. В том числе на деньги того самого Вашингтона, который контролирует значительное количество наших СМИ через «своих» олигархов.

Отмечу, что изменение правил игры в условиях доминирования одного игрока дело сложное, и предъявлять нашей (без кавычек) элите претензии, что она это не сделала давным давно, сложно. Я, во всяком случае, не берусь, слишком много тут факторов, которые я не знаю совсем. Но сейчас-то ситуация точно меняется и нужно понимать, что описывать ситуацию нужно исходя из этого.

Михаил Хазин

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Добавлено: 01 фев 2018 в 11:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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