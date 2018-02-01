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Над Волгоградом в преддверии 2 февраля снова подняли Знамя Победы


Добавлено: 01 фев 2018 в 10:44, Категория: Политика
Над Волгоградом в преддверии 2 февраля снова подняли Знамя Победы

Как передает «МК в Волгограде», красное полотнище установлено рядом с бронекатером «БК-13» на нижней террасе набережной в рамках патриотического проекта «Знамя Победы 2015 — 2020».

Оно реет на 50-метровом флагштоке вместо флага Волгоградской области.

На флагштоках по федеральному регламенту может размещаться, сменяя друг дружку, только один из символов страны и субъекта РФ. Поднятие Знамени сегодня ознаменовало начало празднования 75-летия Сталинградской победы. В первый раз Знамя Победы подняли над городом 19 ноября 2017-ого года - в 75-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом.

После праздничных мероприятий внушительное полотнище вновь уступит место флагу Волгоградской области.

Место, где возвысилось Знамя Победы — монумент морякам Волжской флотилии, выбрано не случайно. «Территория у монумента морякам Волжской флотилии является одной из знаковых для граждан героической земли». — Во время празднования государственных праздников над городом будет развеваться русский флаг.



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Добавлено: 01 фев 2018 в 10:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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