Небольшой снег и метель ожидаются по Татарстану 1 февраля

Об этом передает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

1 февраля по Татарстану будет облачно с прояснениями, кое-где небольшой снег, ночью в отдельных районах метель. Ветер слабый, однако уже юго-западный.

Кое-где пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха будет держаться в спектре от -8 до -13?. Температура воздуха -12. -14?. Ночью и утром кое-где туман. Ветер северо-западный слабый, температура воздуха -17. Днем — 11-16 градусов ниже нуля, а вот в восточных районах республики столбик термометра поднимется до отметки в 6 градусов мороза.