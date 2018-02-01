Объекты для бросковых испытаний многообещающих ракет построены в минувшем году на Плесецке

На 1-м национальном испытательном космодроме в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний многообещающего ракетного комплекса стационарного базирования, информирует Минобороны РФ.

Осенью предыдущего года говорилось, что у Минобороны Российской Федерации было в планах до конца года провести на космодроме Плесецк два бросковых тестирования «Сармат». Там же провели тесты многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

В Минобороны не уточнили, об испытании какой именно ракеты речь идет, но можно представить, передает РИА Новости, что это перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Публично об их результатах не говорилось.

«На 1-м ГИК в городе Мирном построены объекты для проведения бросковых испытаний многообещающего ракетного комплекса стационарного базирования». Понятно, что создаваемая ракета заменит разработанный и производимый в государстве Украина в советское время комплекс «Воевода» («Сатана»). Он находится на вооружении с конца 1980-х годов и остается самой сильной МБР в русских войсках.

Систему планируют принять на вооружение в 2019—2020 годах.