Полиция заявила о разоблачении БДСМ-студии во Львове

Во Львове полиция разоблачила БДСМ-студию, где сотрудницы оказывали платные сексуальные услуги клиентам. Об этом заявила пресс-служба полиции.

«Правоохранители установили, что работу салона по оказанию платных сексуальных услуг организовала 26-летняя уроженка Киевской области. Женщина арендовала помещение квартиры, в которой работали девушки, распространяла рекламу салона, принимала заказы от клиентов, вела бухгалтерию и занималась другими хозяйственными вопросами, а также периодически сама оказывала платные сексуальные услуги клиентам», – пишет полиция.

При обыске правоохранители обнаружили и изъяли БДСМ-девайсы, средства предохранения и гигиены, оргтехнику, деньги, черновые записи о работе с клиентами и бухгалтерию.

«В салоне работали четверо девушек, которые, кроме выполнения эротических массажей, предоставляли платные сексуальные услуги мужчинам. Стоимость таких услуг составляла от 800 до 4500 гривен за один час. Большую часть полученных средств организаторша работы салона забирала, а остальное отдавала «сотрудницам»», – сказал Сергей Молотов, глава управления ГУ Нацполиции во Львовской области по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или втягивание лица в занятие проституцией) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Сотрудников салона привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что Госкино выделит 13 млн на съемки фильма «Секс и ничего личного».

Фото: Нацполиция