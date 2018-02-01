Председатель СК Белоруссии встретится с управлением ФБР в США

Руководитель СК Республики Беларусь Иван Носкевич в рамках своего визита в США встретится с управлением ФБР.

Cейчас какие-то письменные договорённости между СК РБ и ФБР отсутствуют, поэтому действовать в уголовно-правовой области Беларусь и США могут только на основании конвенций ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и против коррупции 2003 г.

Также 30 января состоялась рабочая встреча Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича c заместителем директора ФБР США Пола Эббейта. «Мы заинтересованы в подписании документа о двустороннем сотрудничестве, и я искренне надеюсь, что наша встреча будет первым шагом в его подготовке», — проинформировал Иван Носкевич накануне визита. Носкевич ранее также озвучивал мнение, согласно которому для удачного развития сотрудничества при изучении уголовных дел этих конвенций недостаточно.

По утверждению Носкевича, в сотрудничестве с Беларусью заинтересована и североамериканская сторона, так как тут «есть много умов». Следственный комитет Белоруссии и ФБР сотрудничают с лета 2015 г. Также в СК хотели бы продолжить практику стажировок белорусских следователей на базе учебного центра по сопротивлению киберпреступности ФБР в Питтсбурге. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние годы белорусские власти всё активнее стали идти на сближение с западными странами, несмотря на ущерб интеграции со своим главным союзником — Россией.