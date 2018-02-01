Путин одобрил создание сверхтяжелой ракеты-носителя на Восточном

Разработка эскизного проекта стартового комплекса завершится до конца 2019 года, что станет первым этапом, проинформировал глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

Всего их будет три. Предполагается, что «Сверхтяж» будет применяться для лунных и марсианских миссий. Он отметил, что в ходе текущей недели состоится подписание указа президента РФ о создании космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.

Комаров добавил, что с конца 2019 года Роскосмос должен будет сформировать подпрограмму, которая будет внесена в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов. Глава госкорпорации отметил, что до 2028 года здесь на космодроме создадут комплекс и наземную инфраструктуру.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с аргентинским коллегой Маурисио Макри рассказал об успехах Российской Федерации в комической отрасли, особо выделив наработки Роскосмоса. Президент отметил возможность сотрудничества корпорации с Буэнос-Айресом.