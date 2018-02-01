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Путин поручил приступить к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя


Добавлено: 01 фев 2018 в 12:07, Категория: Новости на сегодня
Путин поручил приступить к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров сообщил РИА Новости, что ее эскизный проект разработают до конца следующего года.

«Что касается ракеты-носителя сверхтяжелого класса, то есть одна приятная новость — на этой неделе был подписан указ президента РФ о том, что на космодроме Восточный будут создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса. Определены три этапа», — сказал он.

Комаров уточнил, что до конца 2019 года будет сформирована подпрограмма, которая войдет в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов. До 2028 года на космодроме Восточный запланировано создание комплекса и наземной инфраструктуры, одновременно будет разработана ракета-носитель сверхтяжелого класса.



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Добавлено: 01 фев 2018 в 12:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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