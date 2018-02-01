республики Донбасса, объединяйтесь!

Прыгать до полотка еще рано, это пока протокол о намерениях, но это гораздо больше, чем было за три прошедших года.

Протокол о намерениях гласит, что будет создано единое таможенное пространство, что предполагает более тесное экономическое сотрудничество между республиками. А так же был подписан договор о сотрудничестве предприятиями «Донецкая железная дорога» и «Луганская железная дорога». Сейчас постараемся вкратце пояснить, что это и как оно будет выглядеть в реальности.

По словам Захарченко, таким образом было положено начало новому этапу отношений двух республик.

, – сказал Захарченко.

, – подчеркнул в свою очередь Пасечник.

Эти документы не только старт сотрудничества в экономическом смысле, это первый шаг к созданию полноценного Союза Республик. И ведь действительно делить нечего: общая линия фронта, одна валюта, единый промышленный комплекс, одни друзья и одни враги. Не возможно обойти стороной то, что обе Республики не находятся в состоянии гуманитарной катастрофы лишь благодаря гуманитарной помощи из России.

Эти документы предполагают снятие таможенного барьера между Республиками. Об этом часто писали и граждане Республик и, со злорадством, пропагандисты нашего общего противника – проукраинские сетевые тролли. И прав Александр Захарченко – пора показать нашим врагам и недоброжелателям, что мы едины, судьба у нас общая, а значит развиваться, и строить будем вместе, сообща, как это принято у русских.

Не последнюю роль играет и договор о сотрудничестве между железными дорогами Республик. Граждане очень надеются, что можно будет возобновить железнодорожные перевозки из Донецка, а не из Енакиево, как сейчас. Кроме прочего это прекрасная возможность в экономическом и военном плане.

Железнодорожное сообщение – это, можно сказать, прорыв в плане и экономического, военного сотрудничества. Дороги после «незалежности» и после войны в ужасном состоянии, и железнодорожные перевозки в данном случае – прекрасный выход. Дороги, конечно, надо восстанавливать, но перемещать тяжелые грузы и военную технику все же лучше по ЖД.

Надеемся, что шаг к экономическому союзу будет и шагом к более тесному политическому Союзу Республик.

Можем добавить только, что при Плотницком такое было просто невозможно. Именно он ввел ограничение на ввоз продукции из ДНР, видимо, рассчитывая путем устранения конкурента наживаться и дальше на гражданах вверенной ему республики.

Источник