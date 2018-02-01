Резервный фонд России исчерпан

Начало 2018 года принесло изменения в систему финансовой безопасности страны: прекратил функционирование Резервный фонд, в котором наряду с Фондом национального благосостояния (ФНБ) хранились сверхдоходы, полученные от экспорта нефти и газа. Последний транш на сумму около триллиона рублей был перечислен в декабре на сокращение дефицита федерального бюджета.

Доллары вместо заводов

Такой исход был предопределён в июле, когда были утверждены поправки в федеральный бюджет, согласно которым средства Резервного фонда в 2017 году было решено направить в федеральный бюджет, компенсируя его дополнительные расходы на поддержку пенсионной системы. Напомним, что этот фонд был создан вместе с ФНБ в 2008 году, заменив существовавший с 2004 года Стабилизационный фонд. Такая схема «складирования» сырьевых доходов была предложена Алексеем Кудриным, тогда министром финансов РФ, с целью иметь резервы, по его буквальному выражению, «на чёрный день».

Наступил ли этот чёрный день в декабре 2017 и насколько эффективна в целом такая концепция финансовой безопасности? Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» размышляли первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов и Артём Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами. Эксперты были едины в том, что резервные фонды, безусловно, необходимы в современной экономике, поскольку они гарантируют её стабильность и защищённость от разного рода неожиданностей, в том числе и внешнеполитического характера.

Однако эффективность и направленность расходов из этих фондов получила диаметрально противоположные оценки. В самом деле, последний транш из Резервного фонда компенсировал в конечном итоге нехватку средств в Пенсионном фонде России (ПФР). Это, по мнению Артёма Кирьянова, вполне оправданно: непрофессионализм управленцев из ПФР вкупе с негативными явлениями в экономике поставили под угрозу выплату пенсий и, как следствие, социальную стабильность в обществе. Государство обязано было вмешаться, используя резервы, которые и создавались на такой случай.

У Михаила Емельянова другое мнение: если бы ресурсы фонда в своё время направили на сооружение высокотехнологичных производств, то сегодня они обеспечивали бы и поступления в Пенсионный фонд, соответствуя системе солидарной ответственности поколений, и гарантировали бы рабочие места десяткам тысяч наших сограждан. Простой расчёт: в Резервном фонде в лучшие времена было сосредоточено до 140 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 8,5 триллиона рублей (60 тысяч на среднего россиянина, включая младенцев и стариков), или половине доходов федерального бюджета!

Платим дань Вашингтону

На эти деньги можно было бы построить тысячу крупных предприятий с числом работающих до полутора тысяч человек или сто системообразующих производственно-транспортных структур, каждая из которых могла бы занять до 30 тысяч человек! При условии минимальной рентабельности в 15 процентов фонд мог бы получать около триллиона рублей в год от таких вложений. Хватило бы и на пенсии, и на образование, и на медицину.

Однако, по мнению депутата, была изначально совершена стратегическая ошибка: доходы от продажи национальных природных ресурсов были вложены в американские ценные бумаги под низкий процент. И именно американская экономика получила дешёвый кредит, позволяющий развивать мощности четвёртой промышленной революции и повышать занятость своего населения.

Возражения Артёма Кирьянова были лапидарны: да, теоретически возможно было развить экономику, напитав её экспортными доходами из Резервного фонда, но на практике это обернулось бы потерей средств – не получили бы ни денег, ни заводов вследствие того, что не была сформирована привлекательная инвестиционная среда и отсутствовал жёсткий правовой контроль за подобными инвестициями. Что же касается вложений в американские долговые расписки, то такие траты, по мнению Кирьянова, – дань, которую все страны платят США, вынуждаемые режимом международных экономических отношений, сложившимся после Второй мировой войны.

Можно ли усовершенствовать функционирование оставшегося в единственном числе ФНБ? Артём Кирьянов убежден, что правительство вполне адекватно и профессионально расходует резервные средства, оперативно реагируя на финансовые неожиданности и с учётом реального положения дел в экономике. Михаил Емельянов, напротив, считает, что расходы фонда необходимо сделать прозрачными и предсказуемыми на многие годы, возможно, поставив под более действенный контроль Федерального Собрания или Счётной палаты. И совершенно необходимо отказаться от вложений в доллары или ценные бумаги США в пользу инвестиций в отечественную экономику. Надо учитывать опыт Казахстана, Ирана, Ливии, чьи суверенные фонды, номинированные в долларах, оказались либо заблокированными, либо просто реквизированными по решению администрации США. Вряд ли такая перспектива соответствует долгосрочным интересам России.

Юрий Скиданов

Источник