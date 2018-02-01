Результаты оправданных CAS 28 российских спортсменов на ОИ-2014 восстановлены - релиз

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.
В четверг CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение МОК от участия в Олимпийских играх. Апелляции еще 11 спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане).
Таким образом, по итогам решения CAS Россия восстановит девять наград:
Две золотые - Александр Легков (лыжи, гонка на 50 км), Александр Третьяков (скелетон),
Шесть серебряных - Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, 500 м), Максим Вылегжанин (лыжи, гонка на 50 км), Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Легков и Вылегжанин (лыжи, эстафета 4?10 км) и Вылегжанин/Никита Крюков(лыжи, командный спринт), Альберт Демченко (сани) и сборная России по санному спорту в составе Демченко, Ивановой, Денисьева/Антонова в эстафете,
Одна бронзовая - Елена Никитина (скелетон).