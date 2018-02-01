Результаты оправданных CAS 28 российских спортсменов на ОИ-2014 восстановлены - релиз

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Результаты оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) 28 российских спортсменов, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи, восстановлены, сообщается в релизе суда.

Ранее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

В четверг CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение МОК от участия в Олимпийских играх. Апелляции еще 11 спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане).

Таким образом, по итогам решения CAS Россия восстановит девять наград:

Две золотые - Александр Легков (лыжи, гонка на 50 км), Александр Третьяков (скелетон),

Шесть серебряных - Ольга Фаткулина (конькобежный спорт, 500 м), Максим Вылегжанин (лыжи, гонка на 50 км), Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Легков и Вылегжанин (лыжи, эстафета 4?10 км) и Вылегжанин/Никита Крюков(лыжи, командный спринт), Альберт Демченко (сани) и сборная России по санному спорту в составе Демченко, Ивановой, Денисьева/Антонова в эстафете,

Одна бронзовая - Елена Никитина (скелетон).