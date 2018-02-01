Президент России Владимир Путин объявил, что Москва стремится вести разговор с французским бизнесом на равноправной основе и рассматривает Францию в качестве одного из главных партнёров в европейских странах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что РФ стремится к разговору с французским бизнесом на равноправной основе.

Глава государства перечислил ряд больших русских проектов, в реализации которых участвует Франция.

Русский лидер поприветствовал рвение Франции размещать производства в РФ, давать заказы российским малым и средним учреждениям.

Глава государства выразил надежду, что в процессе предстоящего Петербургского международного финансового форума будут подписаны новые торговые договоры с французским бизнесом. Кроме того, Владимир Путин сказал, что на Петербургском международном экономическом консилиуме РФ рассчитывает заключить с Францией большие торговые договоры.

Президент добавил, что Российская Федерация будет рада видеть на пленуме делегацию уполномоченных крупного бизнеса Франции.