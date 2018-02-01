Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой января в НХЛ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан первой звездой января в чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте НХЛ.

За прошедший месяц Малкин провел 12 матчей в чемпионате в месте с "Питтсбургом", забил 12 шайб и отдал 7 результативных передач. "Пингвины" одержали в январе 9 побед при трех поражениях и вышли на второе место в таблице Столичного дивизиона. При этом россиянин отметился хет-триком в матче с "Сан-Хосе Шаркс" (5:2), а также набрал 4 (2+2) очка в противостоянии с "Детройт Ред Уингз" (4:1).

Второй звездой января стал форвард "Бостон Брюинз" Патрис Бержерон, который набрал в прошедшем месяце 17 (9+8) очков в 11 проведенных матчах. "Бостон" в январе одержал 8 побед при трех поражениях, два из которых потерпел в овертайме.

Третьей звездой января в НХЛ стал голкипер "Колорадо Эвеланш" Джонатан Бернье, который провел 11 матчей в прошедшем месяце, пропуская в среднем 2,10 шайбы за игру, отражая 93,9% бросков и сделав один "шатаут".