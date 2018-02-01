Русский Минздрав желает разрешить продавцам отказывать в продаже спиртного нетрезвым лицам

Руководитель ведомства Вероника Скворцова считает, что похожий европейский опыт дал отличные результаты. Минздрав подготовил законодательный проект о праве продавцов отказывать в продаже алкоголя лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Ежели законодательный проект примут, продавец будет решать, отпускать спирт либо нет нетрезвому покупателю. Как работник магазина будет определять насколько нетрезв клиент, не сообщается.

Кроме того, как отметила министр, в документе также будет прописано требование по организации особых мест для продажи алкогольной продукции.

«Это внесение изменений в статью 16 закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, который предусматривает право на отказ в продаже спиртных напитков лицам, находящимся в алкогольном опьянении».

По утверждению Скворцовой, опыт европейских стран показывает, что данные меры эффективны в борьбе с потреблением алкоголя. Напомним, как до этого извещало ИА REGNUM, руководитель Министерства здравоохранения Вероника Скворцова 16 января в процессе Гайдаровского форума сообщила, что в РФ за минувшие 5-7 лет граждане страны стали на 80% менее употреблять алкоголя и на 22% снизилось количество курящих взрослых. В 2010-ом цифра была выше — 18 л на человека.