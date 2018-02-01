Шахтеры «ЛНР» устроил бунт против «учебных сборов»

В «ЛНР» шахтеры не захотели являться на сборные пункты для прохождения «учебных военных сборов.

Так, житель оккупированного Луганска и ярый сторонник «русского мира» Николай Вулич сообщил: «Мои друзья из Красного Партизана сообщили, что там шахтеры не выдержали беспредела властей и 30 января на местной шахте был настоящий бунт. Когда приехали военкомовские забирать всех на военные сборы, шахтеры восстали и в грубой форме им отказали, высказав недовольство действиями властей. Воевать, к сожалению, никто не хочет».

Также, он добавил, что «успокоив граждан «республики» недостоверностью информации по мобилизации, боевики назвали ее «сборы резервистов».

Также, Вулич признал, что боевики ОРЛО несут очень серьезные потери: «Только вчера у нас 7 ребят были убиты укропами… Их места неким заменить. Поэтому нужно тренировать мужчин, чтобы было кем заменить наших павших героев. Сказать напрямую о мобилизации власть боится, поскольку это приведет к сильным бунтам».

Также, он уточнил: «На 17 февраля запланирован третий этап. Согласно плану сборов, до 15 февраля на учет в наши военкоматы должны стать все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, которые по состоянию здоровья могут принять участие в этих сборах… Среди населения Республики начинаются негодования такой политикой властей».