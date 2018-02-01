Соцсети: известного сторонника «ДНР» Изю Кацмана приговорили к 12 годам тюрьмы

«Суд ДНР» приговорил к 12 годам лишения свободы одного из главных активистов «русской весны» в Донецке боевика Алексея Петрова, более известного под псевдонимом «Изя Кацман».

Пользователи в соцсетях сообщают, что Кацман активно критиковал военное «командование» боевиков, позиционируя себя при этом, как опытного и мудрого командира, любимого солдатами. В то же время по отношению к Украине он занимал злобную позицию, с презрением относился мирным жителям, не желающими жить в «республике» или вынужденно вернувшимся на оккупированную территорию.

Напомним, в начале ноября 2017 года Петров был арестован «МГБ ДНР». Источники, знакомые с ситуацией сообщают, что ему инкриминируют хищение гуманитарной помощи для «армии ДНР», хранение наркотиков и «разжигание национальной розни» по отношению к украинцам.

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