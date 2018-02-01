Спецназ ЗВО учится десантироваться с воздуха с задержкой раскрытия купола парашюта

Военнослужащие бригады специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Псковской области, приступили к выполнению прыжков с парашютом. Десантирование будет совершаться днем и ночью, в том числе с приземлением на сложные лесные площади.

Программой парашютно-десантной подготовки предусмотрено выполнение прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 с высоты 600-900 м, а также 1200-1400 м с задержкой раскрытия купола. Кроме того, с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт самолета вооружения и военной техники, а также по креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке.

Прежде чем приступить к прыжкам, бойцы спецназа прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны навыки укладки парашютов и выполнены специальные упражнения для безопасности приземления.

Всего в рамках занятий по десантной подготовке будет проведено более 2 тыс. прыжков с парашютом.