До этого, больше суток, на линии соприкосновения сохранялся режим предотвращения огня, поведали в штабе. Там умер один украинский военный.

Об этом в фейсбук передает пресс-служба штаба АТО.

«На Приазовье минометы калибра 82-мм были использованы противником вблизи Лебединского, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у Водяного», — добавили в штабе.

Не менее суток в АТО продолжался режим предотвращения огня, однако обстрел со стороны боевиков все-таки произошел.

Из пулеметов и стрелкового оружия боевики избивали по укреплениям вблизи Водяного.

В среду, 31 января, с начала суток боевики на Донбассе 2 раза обстреляли опорные пункты сил АТО. «К сожалению, в результате одного из вражеских обстрелов умер украинский воин», — сообщается в заявлении.

По последним достоверным сведениям штаба, на луганском направлении нарушений режима тишины не зафиксировано.