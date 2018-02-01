Тестирования самолёта Ил-112 В перенесли на полгода

Проект военно-транспортного самолёта Ил-112 В в перспективе должен будет заменить морально устаревшие самолёты Ан-26, при этом, в случае, ежели лётные тестирования нового воздушного средства окажутся успешными, то к 2020 турбовинтовые летательный аппараты начнут поставляться на вооружение русской армии.

Начало летных испытаний нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В отложили на вторую половину 2018 года. Об этом проинформировал Коммерсанту руководитель дивизиона «Ильюшин» Алексей Рогозин.

По утверждению Алексея Рогозина, воздушное судно находится на заключительном этапе сборки: весной летный экземпляр Ил-112 В планируется «поставить под ток», и сразу могут быть запущены в производство еще несколько бортов данной модели. Весной его планируется поставить под ток, а 1-ый полет намечен на 2-ое полугодие этого 2018. Кроме того, поставки Ил-112 включены в новейшую госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Весной планируется запустить в производство еще несколько Ил-112. Между тем, заказов на самолет пока нет.

Как докладывало ИА REGNUM, военно-транспортные самолеты Ил-112 В создаются на смену Ан-24 и Ан-26. Ил-112 В придёт на замену Ан-26.

Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112 В предназначается для транспортировки и воздушного десантирования лёгких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а кроме этого широкой номенклатуры различных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. Ежели сначала срок первого вылета обозначали более-менее конкретно — июль — конец 2017 г., то сейчас осторожно определяют процесс «полугодиями».