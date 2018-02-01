Третьяков: теперь решение за МОК, если пригласят, то поеду

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости, Вероника Столбунова. Российский скелетонист, чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, чью апелляцию удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS), заявил РИА Новости, что поедет на Олимпиаду-2018, если МОК пришлет ему приглашение на участие в Играх.

В четверг CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, включая Третьякова, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, которое ранее наложил на спортсменов МОК.

"Конечно, новости отличные, но уже даже сил и эмоций нет радоваться – вымотался за год. Но счастлив, конечно. Что касается Олимпиады, то теперь решение за МОК – приглашать меня или нет, если пригласят, то поеду, конечно", - сказал Третьяков по телефону.