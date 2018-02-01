Ученые раскрыли загадку «кровавого» снега в Архангельской области

Поспособствовать покраснению могли и лишайники, и рябина, однако чаще появление красного снега связывают с одноклеточными водорослями, говорят ученые. Собранную с крыш воду отправили в лаборатории, в том числе САФУ.

Директор сектора научных проектов центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», кандидат химических наук Александр Кожевников подчеркнул, что красный снег — это природное явление, а вещества, вызывающие красный окрас, не небезопасны. Оказалось, что в образцах присутствуют вещества растительного происхождения, не используемые в индустрии.

Было отмечено, что он появляется преимущественно на старых крышах жилых домов, где скапливается огромная снежная шапка.

Заинтересовавшись этим явлением, ученые САФУ направились в деревню Сура и на месте провели обследование.

— Здешние граждане никогда не могли видеть, как он (снег) падает, только (лежащим) на крышах.

После обращения граждан профессионалы САФУ взяли для анализов результаты проб. Опыты показали, что первопричиной данного явления оказались водоросли, так как температура под снежными покрытиями домов оказалась довольно благоприятной для их удачного размножения. Под слоем снега на крышах отапливаемых домов создаются подходящие условия для растения.

По предварительным результатам исследований вещества, окрашивающие водоросль, для людей и животных не небезопасны. «Пока известен только вид, точно идентифицировать водоросль, привлекшую внимание граждан Поморья, можно будет по итогам дополнительного анализа, который в данный момент находится в стадии выполнения», — подчеркнули в пресс-центре.

«Эта история радует тем, что люди стали обращать внимание на экологическое состояние места, где они живут».