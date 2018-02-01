В Белгородской области в ряды юнармейцев вступили 150 школьников

В Шебекинском районе Белгородской области прошла церемония посвящения в юнармейцы. В ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили 150 учащихся средних классов.

На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, родители школьников, представители местного самоуправления и общественных организаций.

«Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей родины, быть патриотом и достойным гражданином России», - говориться в клятве, которую произнесли юнармейцы.

Военный комиссар Шебекинского района Николай Сердюк, вручая значки и удостоверения юнармейцам, в своем напутствии сказал: «Участвуя в юнармейском движении, школьники смогут приобщиться к походной жизни и спорту, приобрести знания и опыт, которые пригодятся им во время военной службы, если кто-то в будущем решит стать военнослужащим».

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести Вахту памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью. Кроме того, для детей будут проводиться экскурсии в военные городки и воинские части Западного военного округа.

Все это должно способствовать разностороннему развитию подростков и поможет определиться с выбором профессии.

Как отметил Юрий Кирик, начальник штаба Шебекинского отделения Юнармии, «цель военно-патриотического движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, к ее народу и героям, выдающимся ученым и полководцам. А вступить в Юнармию может любой школьник».

Всего в Белгородской области на сегодня зарегистрировано 166 военно-патриотических отрядов Юнармии, в которых состоит более 3500 детей.