В Днепре произошло масштабное ДТП: много пострадавших

В Днепре на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой в результате ДТП столкнулись две маршрутки и Peugeot, в результате чего пострадали шесть человек.

Очевидцы отмечают, что причиной аварии стал неработающий светофор. В результате аварии в обеих маршрутках пострадали шесть пассажиров. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, бригада ГСЧС и четыре бригады «скорой помощи».

По данным, пострадавших госпитализировали в городские больницы. Кроме того, пожарные смыли остатки топлива с проезжей части. Сейчас детали инцидента выясняются. Из-за происшествия на участке дороги образовалась большая пробка.

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