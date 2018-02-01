В МВФ объяснили, когда у украинцев вырастет зарплата

МВФ предлагает увеличивать зарплаты украинцам только в соответствии с ростом производительности труд, так как в противном случае высокие темпы роста выплат негативно повлияют на экономику страны.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отметил: «Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением производительности труда».

По его словам, власти обязаны контролировать увеличение заработных плат: «Конечно, можно очень быстро увеличить зарплату, но это плохо повлияет на росте экономики».