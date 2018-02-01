В Нижнем Новгороде предотвратили запланированный на день выборов теракт

В Центре общественных связей ФСБ сообщили о ликвидации члена запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», который готовил теракт в Нижнем Новгороде. Нападение планировалось 18 марта, в день голосования на выборах президента России, передает РИА Новости.

«При задержании боевик оказал силовикам вооруженное сопротивление и был ликвидирован», — говорится в сообщении. Известно, что террорист прибыл в Нижний Новгород из ближнего зарубежья.

У него обнаружили «самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких бомб, огнестрельное оружие и боеприпасы», говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. В отношении ликвидированного боевика возбуждено уголовное дело по двум статьям — о членстве в запрещенной в РФ террористической группировке и подготовке теракта.

Напомним, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников ранее сообщал, что в 2017 году в России было предотвращено 18 крупных терактов — в частности, в Санкт-Петербурге спецслужбам удалось разоблачить ячейку запрещенной террористической организации «Исламское государство» и задержать семерых ее участников, которые планировали привести в действие самодельные взрывные устройства, выбрав для атаки людные места.

После этого глава государства Владимир Путин поручил директору ФСБ при задержании террористов, действуя в рамках закона, в случае возникновения угрозы жизни сотрудников спецслужбы ликвидировать преступников.