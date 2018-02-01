В оккупированном Крыму тонет сухогруз с украинцами на борту

У берегов оккупированной Феодосии в аннексированном Крыму в Черном море тонет сухогруз BERG под флагом Молдовы на борту которого есть граждане Украины.

Сообщается, что сухогруз BERG под флагом Молдовы, IMO: 8896039 около 11:00 31 января 2018 года вошел в Феодосийскую бухту. Сухогруз турецкой компании BERG двигался в турецкий порт Бандырма с закрытого порта Керчь.

Отмечается, что 28 января BERG находился в российском порту Азов. На борту сухогруза находился экипаж в составе 12 человек, в том числе граждан Украины и Азербайджана. По данным, судно получило повреждения корпуса, и сейчас оно стоит на якоре в феодосийской бухте, экипаж эвакуировали.

Прокуратура АРК и МИД Украины пока не комментировали сообщения о заходе иностранного судна в закрытый порт Керчи и присутствие украинских граждан среди членов экипажа сухогруза.