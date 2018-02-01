В оккупированном Луганске «потерялся» российский наемник: появились фото

Жительница оккупированного Луганска заявила о пропаже своего любовника — гражданина России, бывшего «зека», а боевика» ЛНР».

В соцсети в сообществе «ЛНР. Хроники дурдома» сообщается, что 31 января в «МВД ЛНР» обратилась Алимова Виктория Александровна, 1993 г. р., жительница Луганска, которая сообщила, что «вечером 28 января, ушел из ее дома и до настоящего времени не вернулся Федотовских Виктор Сергеевич, 1982 г. р., гражданин России, житель города Лобня Московской области».

Также, она отметила: «Особые приметы: на левой руке татуировки на пальцах в виде черепов и колец, шрам на левой щеке. При себе имел паспорт гражданина России».

В свою очередь, пользователи соцсети предполагают, что скорее всего, боевику надоела любовница и он отправился на поиски нового пристанища.

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