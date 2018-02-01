В России назвали условия для возвращения военных в СЦКК в ОРДЛО

В МИД РФ назвали условия для возвращения военных в СЦКК в ОРДЛО.

Замглавы МИД России Григорий Карасин отметил: «Мы выступаем за то, чтобы были обеспечены нормальные, гарантированные условия для работы и пребывания наших военных в СЦКК. Таких условий не было создано, несмотря на направленные российской стороной четыре ноты по дипломатическим каналам».

При этом он отметил, что у СЦКК должна быть прописанная и утвержденная процедура оформления документов и порядок их действий — документ, который «гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре».

Российский политик добавил: «Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы в этом центре были представлены Донецк и Луганск. Это тоже важное условие. Думаю, мы в праве требовать, чтобы были созданы нормальные цивилизованные условия для пребывания наших представителей».