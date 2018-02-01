В России предупредили россиян об охоте на них спецслужб США

МИД России предупредил россиян, выезжающих за границу об опасности со стороны американских спецслужб.

Данное министерство разместило эту информацию на своем официальном сайте. Кроме того, МИД РФ заявляет об угрозе подвергнуться задержанию и даже аресту по запросам правоохранительных органов США в третьих странах.

В сообщении сказано: «Американские спецслужбы продолжают фактическую охоту за россиянами по всему миру».

В ведомстве добавили, что число задержаний или арестов россиян в третьих странах по запросу США достигло 40. В прошлом году было 10 таких случаев.

Из-за этого дипломатическое ведомство рекомендовало россиянам, собирающимся за рубеж, тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов.