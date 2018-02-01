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В СБУ заявили, что майнеры финансировали «ЛДНР»


Добавлено: 01 фев 2018 в 19:52, Категория: Украина

Правоохранители разоблачили механизм финансирования «ЛДНР» посредством конвертации криптовалюты.

Отмечается, что фермы по добыче цифровых денег были организованы в Киеве и Черкассах.

В СБУ отметили, что группа граждан России и Украины организовала в Киеве и Черкассах, так называемые фермы по добыче криптовалюты. Цифровые средства конвертировались злоумышленниками в деньги, которые перечислялись на временно оккупированные территории, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований сепаратистов.

По данным, участники группы направляли часть денег на поддержку некоторых интернет-ресурсов боевиков, осуществлявших антиукраинскую пропаганду.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что часть криптовалюты перечислялась непосредственно из России на электронные кошельки украинских сообщников. Сотрудники СБУ установили, что оборудование для добычи криптовалюты контрабандой переправлялось в Украину из России.

Сообщается, что во время комплекса следственных действий правоохранители обнаружили оборудование и вещественные доказательства, подтверждающие проведение незаконных операций для финансирования «ЛДНР».


Фото:
В СБУ заявили, что майнеры финансировали «ЛДНР»

Видео:


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Добавлено: 01 фев 2018 в 19:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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