В сети появилось видео «кровавого» суперлуния

NASA разместила ролик, демонстрирующий полное лунное затмение, которое прозвали «кровавым суперлунием».

Жители Земли 31 января смогли стать свидетелями трех уникальных небесных явлений: лунное затмение, полнолуние и суперлуние.

Спутник Земли приблизился к нашей планете на минимальное расстояние - около 359 тысяч километров, что является очень редким астрономическим явлением.Первое суперлуние в 2018 году произошло 2 января. Второе полнолуние месяца принято называть голубой Луной.

Пользователи соцсетей поделились кадрами произошедшего явления: