В Украине запретили продажу «Панкреатина»

В Украине запретили продажу популярно медицинского препарата для лечения проблем с желудком. Речь идет о «Панкреатине». Стало известно, почему препарат станет недоступным.Новость сообщает пресс-служба Гослекслужбы.Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать лекарственный препарат «Панкреатин». Кроме того, хранение и реализация указанного вещества тоже попали под запрет.«Временно запрещено реализовывать, сохранять и использовать лекарственное средство «Панкреатин», порошка (субстанции) в полиэтиленовых мешках для производства нестерильных лекарственных форм, серии 222.621, производства биоза гезельшафт фюр Ензимтехнологии мбХ, Германия», - отметили в пресс-службе ведомства.Стало известно, почему популярный медицинский препарат нельзя будет купить в украинских аптеках. Как отмечается, он не соответствует показателю «Количественное значение: протеолитическая активность». Так, он ниже минимально допустимого значения.Так, точки реализации «Панкреатина» призвали снять его с оборота и утилизировать. К слову, «Панкреатин» обычно назначают людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом.