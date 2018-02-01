В украинской разведке сообщили, что привез в ОРДЛО «гумконвой» из РФ

По данным украинской разведки, 25 января очередной «гуманитарный конвой» из России доставил на временно оккупированную территорию Донбасса груз военного назначения для российских оккупационных войск — технические средства разведки и радиостанции.

В ГУР МОУ отметили: «Несмотря на заявления руководства Российской Федерации в отношении исключительно мирного назначения грузов таких вот „конвоев“, они являются одним из способов поддержки захватчика и псевдогосударственных террористических образований на востоке Украины. Главным наполнением т.н. „гуманитарных“ грузов на оккупированные Россией территории Украины, прежде всего является оборудование военного назначения для боевиков».