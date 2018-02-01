В Ульяновске определили лучшую команду по юнармейскому многоборью

В Ульяновске определили лучшую команду в военно-спортивной игре «Юнармейское многоборье».

Юнармейские коллективы соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнастике и легкой атлетике.

Победителем турнира стала команда «Кадеты» из Карсунской кадетской школы-интерната, второе место у «Атлетика» из Ишеевского многопрофильного лицея Ульяновского района, третье заняли «Деевцы» из гимназии № 44 города Ульяновска.

Переходящее знамя игр перешло в Карсунский район.

Весной состоится областной финал юнармейского многоборья по военной подготовке.

Командам придется бороться за победу в конкурсах по исполнению строевой песни, состязаниях по сборке и разборке автомата, в исторической викторине.