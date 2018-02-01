В Ясиноватой «пробивается» Vodafone. Названы места с лучшим сигналом

Во временно оккупированной Ясиноватой (Донецкая область) местами начала появляться связь оператора Vodafone. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

«Уже несколько человек утверждают, что в Ясиноватой начал местами пробиваться МТС», — отметил один из авторов.

При этом местные жители уточняют, что в городе связь местами была и ранее, просто ее было сложно «поймать». «Он там и был, чем ближе к авдеевкеу, тем он лучше. жд вокзал и автовокзал самые близкие, безопасные места», — отметил участник обсуждения.

«Он там был все время в районе ж.д.», — добавил другой комментатор.

«Жд очень хороший прием сигнала», — также уточняют пользователи. Более того, в этом районе можно «поймать» и сигнал других операторов. «Мтс и киевстар ж.д. ловит нормально», — сообщают местные жители.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.