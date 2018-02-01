В аэропорту «Борисполь» изъяли устройства для майнинга криптовалют

В аэропорту «Борисполь» пограничники ГФС обнаружили контрабандное оборудование для майнинга криптовалют, информирует пресс-служба национальной фискальной службы.

Работники киевской таможни Госфискальной службы выявили попытку ввоза в Украинское государство большой партии оборудования для добычи криптовалют на сумму в 13 млн грн, сообщает пресс-служба ГФС. Груз, включающий 200 устройств для майнинга (судя по фото, речь идёт об ASIC-системах Bitmain), направлялся авиатранспортом одному из украинских субъектов хозяйствования. Дорогостоящее оборудование было приобретено в Гонконге. Также пограничники уверяют, что злоумышленники приобрели дорогостоящее видеокарты в Гонконге.

Заведено административное дело о несоблюдении пограничных правил, 200 видеокарт изъяты до вынесения судом решения по делу.

По имеющейся информации, 200 устройств общей стоимостью около 13 млн грн и массой 950 кг предназначались для одной из украинских компаний. 200 указанных приборов весом 950 килограмм изъяты до вынесения судом решения по делу.

«В итоге указанной незаконной сделки Государственный бюджет Украины мог потерять миллионы гривен», — говорится в заявлении.