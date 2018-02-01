Вечерний прайм - Олег Ляшко (31.01.2018)

Добавлено: 01 фев 2018 в 12:08 ,

Программа Вечерний прайм. Олег Ляшко, лидер Радикальной партии последний выпуск 31 января. Общественные объединения должны действовать в рамках закона, – Петренко. Геращенко о национальной дружине: Это полностью законная организация. Кабинет министров Украины готов содействовать созданию Высшего антикоррупционного суда. Об этом в ходе заседания Кабмина, которое транслировал “112 Украина”, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман и отметил необходимость принятия соответствующего закона. Заявление Путина о “кремлевском докладе” надо рассматривать как предвыборную кампанию, – Цимбалюк. Нельзя хулиганство и бандитизм называть волонтерством, – Логвинский о национальной дружине.





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