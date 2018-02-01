В ЛНР опровергли информацию о захвате силовиками Новоалександровки

В ЛНР официально опровергли обнародованную украинской стороной информацию о захвате карателями ВСУ донбасского села в так называемой «серой зоне». Один из украинских солдат получил сильные ожоги, об этом проинформировал уполномоченный Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Сообщение о захвате села Новоалександровка ВСУшниками, которое распространило министерство обороны государства Украины - дезинформация.

Согласно информации народной милиции ЛНР, село Новоалександровка находится под контролем украинских силовиков с февраля 2015-ого года.

На текущий момент в зоне соприкосновения выдвижения сил и средств ВСУ, и тем более захват населенных пунктов на территории ЛНР зафиксировано не было, обозначил уполномоченный народной милиции.

«По данным командования Народной милиции выдвижение сил и средств ВСУ и взятие ими под собственный контроль районов и участков на территории ЛНР отсутствует», — констатировал Марочко.

Ополченцы расценили объявление Минобороны Украины как информационную провокацию, чтобы подготовить социальное мнение к наступлению по данному направлению.

По утверждению представителя правоохранительной структуры ЛНР, вышеуказанное село располагается на расстоянии не менее 1800 метро от линии соприкосновения на позициях, подконтрольных украинским силовикам. «В этой связи, в случае выдвижения противника, командование Народной милиции будет принимать адекватные меры по прекращению агрессии ВСУ», — заключил он.