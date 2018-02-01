В Нижегородской области совместят выборы Президента и объектов благоустройства

По его словам, провести голосование за проекты публичных пространств в день выборов президента страны будет удобно для самих граждан, чтобы им не приходилось искать время для этого в другой день. С такой инициативой выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков в процессе совещания руководства Нижегородской области 1 февраля 2018. Об этом информирует pr-служба губернатора и руководства Нижегородской области.

По его словам, из них 662 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, 387 млн рублей- из областного и прочие 123 млн рублей- из муниципальных бюджетов. Всего в программе 2017 года принимало участие 11 муниципальных образований региона, благоустроено 172 дворовые территории, 13 социальных пространств и 6 парков. «Мы планируем провести опрос наряду с выборами президента в тех же зданиях, где будут расположены участковые избирательные комиссии, однако в различных помещениях», — проинформировал Чертков. Там же пройдет голосование по выборам Президента Российской Федерации, однако в отдельных помещениях.

До этого Глеб Никитин установил перед министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области задачу развивать социальные пространства в больших и малых городах Нижегородской области. «Это удобный и комфортный способ узнать настоящее людей, однако при всем этом сделать так, чтобы они два раза не ходили».

Руководство Нижегородской области решило организовать голосование по объектам программы «Формирование комфортной городской среды» 18 марта этого 2018 г. Площадь комплекса — 15000 кв.м.