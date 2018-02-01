Возняцки рада, что первая победа на турнире в Петербурге далась ей быстро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Датская теннисистка Каролина Возняцки заявила, что рада тому, что первая победа на турнире WTA в Санкт-Петербурге далась ей быстро.

Возняцки в первом матче на турнире в Санкт-Петербурге разгромила 16-летнюю россиянку Анастасию Потапову – 6:0, 6:1.

"Моя соперница в первом матче здесь - молодая теннисистка. И я довольна, что мне удалось ее победить. Лучше так побеждать, я рада, что победила быстро сегодня и получила время для отдыха. Завтра меня ждет очень сложная соперница, матч будет тяжелый, потому что Дарья Касаткина обладает отличным чувством мяча, здорово играет у сетки. Для меня это будет вызов", - сказала Возняцки журналистам.

Первая ракетка мира отметила, что для того, чтобы чувствовать себя комфортно, необходимо заглянуть в магазин одежды. "Мне нравится погода в Санкт-Петербурге. Я обожаю зиму. Выглянула из окна и увидела, что все белым-бело. Единственное, что у меня нет перчаток и теплой обуви, надо купить", - сказала Возняцки.