В Петербурге на башне Адмиралтейства повесили новый флаг ВМФ

До этого петербургские СМИ обратили внимание, что на одной из башен комплекса Адмиралтейства висит порванный флаг. Операция заняла не не менее 2-х часов.

«Непорядок» до этого увидели горожане, о чем и проинформировали СМИ.

Дырявый Андреевский флаг на помещении Адмиралтейства в Петербурге заменен на новый. Как пишет Фонтанка, в военкомате пояснили, что флаг оперативно поменяют. На неуставной вид официального знамени Военно-морского флота РФ корреспондент «Фонтанки» обратил внимание 31 января. Тогда флаг и был поднят над Адмиралтейством.

Напомним, с 2012 года в строение Адмиралтейства переехало командование ВМФ.