В Петербурге не подано ни одного заявления на выплаты при рождении первенца

К 31 января ни один гражданин Санкт-Петербурга еще не обратился в органы социальной защиты населения с заявлением на выплату новых пособий, предусмотренных федеральной властью для семей с маленьким достатком при рождении первого ребенка. Об этом проинформировали в пресс-центре комитета по социальной политике.

Ежемесячные выплаты начали предоставлять с 1 января. Главное — иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и справку о доходах.

На текущий момент семьям с детьми в Волгоградской области предоставляется 19 видов социальной поддержки. Ежемесячная выплата составит приблизительно не менее 10 тыс. руб.

С 1 января 2018 г в России из федерального бюджета установлена ежемесячная выплата в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка. По окончании 12 месяцев родителям вновь нужно будет предоставить справки о доходах: ежели они не превысят установленную планку, можно рассчитывать на еще полугодовое получение пособия. На эти цели в ближайшие три года из федерального бюджета планируется направить 144,5 млрд руб.