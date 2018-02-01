В России начали продавать «единые билеты» в Крым

31 января открыта продажа «единых билетов», — говорится в заявлении.

Билеты реализуются на период с 30 апреля по 30 сентября 2018 г - в разгар спроса на южное направление. Оформить поездку можно в кассах РЖД.

Как и в 2014 году, проездной документ дает возможность туристам добраться до 7-ми городов Крымского полуострова: Керчи, Симферополя, Севастополя, Феодосии, Судака, Евпатории и Ялты. До Анапы и Краснодара туристы должны добраться самостоятельно. «Единый» билет можно купить одновременно с оформлением либо предоставлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позже чем за 24 часа до отправления автобуса. Стоит еще учитывать время на пересадку — около получаса.

Дети до 5-ти лет в сопровождении взрослых могут пользоваться «единым» билетом бесплатно, при всем этом им будет предоставлено отдельное место. «Однако поездка может затянуться — зависимо от дорожной ситуации», — поведала РИА «Новый День» директор пресс-центра «Единой транспортной дирекции» Елена Лосева.

По билету можно попасть в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

За 4 сезона действия билета было перевезено около 1,5 млн пассажиров, передает pr-служба «Единой транспортной дирекции».