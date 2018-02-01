В Семилукском районе назначили и.о. руководителя администрации

Должность исполняющего обязанности главы администрации близкого к Воронежу Семилукского района официально — и вполне ожидаемо — получил прежний руководитель управы Ленинского района областного центра Геннадий Швырков.

Как мы до этого и анонсировали прежний руководитель Ленинской управы, занял кресло Иры Кокоревой.

Народные избранники регионального совета в среду, 31 января, назначили Швыркова исполняющим обязанности руководителя администрации района. Ирина Кокорева возглавляла Семилукский район с позапрошлого года и в частных беседах не раз говорила, что не хочет идти на 2-ой срок. 30 января ее занял Геннадий Швырков. В 1995—1999 годах — управляющий ЗАО «Липецкая хозяйственная юридическая компания».

Он приступил к работе в новейшей должности 1 февраля. Работал в совете по управлению национальным имуществом Новгородской области (помощником, а после — заместителем председателя комитета). С 2012 по 2013 годы — в ООО «АВВА-ТРАНС Групп» В 2013 перешел на работу в «Автомобильные дороги Южного административного округа». В муниципальных структурах Геннадий Швырков работал при мэре Александре Гусеве.

Геннадий Швырков с 2014 по 2016 годы был главой управы Ленинского района Воронежа.