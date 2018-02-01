Над линией разграничения на Луганщине воздушное пространство контролируют украинские зенитчики, вооруженные ракетными комплексами «Бук М-1», которые способны поразить цели в радиусе 30 километров, что охватывает территорию до границы с Россией.

Отмечается, что зенитчики оперативно-тактической группировки «Луганск» проверяют, соблюдение боевиками Минских соглашений. По словам бойцов, мимо них не пролетит ни один вражеский самолет или беспилотник.

Военные отмечают: «Они собирают информацию для России, для этих сепаратистов. А если у противника есть информация, он уже имеет возможность стрелять по позициям Вооруженных сил Украины, может осуществлять диверсии. Для того, чтобы этого не произошло, здесь есть мы. У нас самоходная огневая установка, выезжает, может с любой точки местности сходу разворачиваться. Через три минуты уже может быть запущена ракета».

Embedded video for ВСУ показали, как защищают небо над Луганщиной: появилось видео

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