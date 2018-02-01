В Свердловской области на выплату регионального маткапитала направят 2,4 млрд.

Свердловские власти планируют продлить срок действия закона об областном материнском капитале до 31 декабря 2021 г. Изменения, предложенные губернатором, продляют действие нормы до 31 декабря 2021-ого. Капитал положен и мужчинам, которые в указанный срок усыновили 3-го ребенка и являются его единственным усыновителем. Предполагается, что на выплаты в 2019—2021 годах из регионального бюджета будет выделено порядка 2,4 млрд. руб. Такой вопрос включён повестку совещания Законодательного собрания Свердловской области, намеченного на 21 февраля этого года.

Напомним, закон об областном материнском капитале предусматривал выплаты до 31 декабря 2018 г. В настоящее время на эти выплаты ежегодно направляют 806 млн руб., поэтому в бюджеты следующих лет финансирование будет закладываться в схожих пределах.