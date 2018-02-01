Вяльбе: счастлива, что CAS оправдал восьмерых лыжников, это должно было случиться

ПХЕНЧХАН, 1 фев – РИА Новости, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что счастлива тому решению, которое принял Спортивный арбитражный суд (CAS) по восьмерым оправданным лыжникам, это должно было рано или поздно произойти.

В четверг CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение МОК от участия в Олимпийских играх и восстановив результаты, показанные ими на Играх в Сочи. Апелляции еще 11 спортсменов, включая трех лыжниц (Анастасии Доценко, Юлии Чекалевой и Юлии Ивановой) были удовлетворены частично (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане).

"Когда узнали решение, даже дар речи пропал. Жаль, что трое все же не полностью оправданы, но дисквалификация только на эти Олимпийские игры. Вообще, мы просто счастливы, я верила, что рано или поздно это произойдет", - заявила Вяльбе по телефону.